Ha vinto la squadra, hanno perso i fenomeni. Depotenziato dalla perfetta organizzazione di gioco della Spagna, il formidabile quartetto d’attacco della Francia non è riuscito a battere nemmeno un colpo. Ci sono voluti 81 minuti per cancellare lo zero nella casella dei tiri in porta: prima né Mbappé, né Dembélé, né l’irriconoscibile Olise, né Barcola/Doue ci sono mai riusciti