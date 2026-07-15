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diario mondiale

Quando la squadra cancella il talento: elogio del blocco alto della Spagna

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino

Ha vinto la squadra, hanno perso i fenomeni. Depotenziato dalla perfetta organizzazione di gioco della Spagna, il formidabile quartetto d’attacco della Francia non è riuscito a battere nemmeno un colpo. Ci sono voluti 81 minuti per cancellare lo zero nella casella dei tiri in porta: prima né Mbappé, né Dembélé, né l’irriconoscibile Olise, né Barcola/Doue ci sono mai riusciti

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