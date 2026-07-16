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Il Maracanaço, 'O Dia da Derrota': l'Uruguay batte il Brasile al Maracanã

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Il 16 luglio di 76 anni fa la Celeste batteva 2-1 la Selecao davanti oltre 200mila persone spezzando i sogni di un'intera nazione: la storia di quella storica partita

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