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diario mondiale

Alla fine ha prevalso il gioco contro il non gioco: come Scaloni ha battuto Tuchel

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Ansa

Come ci ha abituati per tutto il Mondiale, l'Argentina riesce quasi sempre a vincere alla fine, meritando o strameritando. Contro l'Inghilterra, la nazionale di Scaloni ha dominato nel secondo tempo (a differenza di un primo noioso), mentre Tuchel ha dimostrato troppa prudenza, quasi paura. E con un Messi così, la finale contro la Spagna sarà ancora più affascinante

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