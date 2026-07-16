Come ci ha abituati per tutto il Mondiale, l'Argentina riesce quasi sempre a vincere alla fine, meritando o strameritando. Contro l'Inghilterra, la nazionale di Scaloni ha dominato nel secondo tempo (a differenza di un primo noioso), mentre Tuchel ha dimostrato troppa prudenza, quasi paura. E con un Messi così, la finale contro la Spagna sarà ancora più affascinante