Una filosofia ben definita, nel gioco, nelle intenzioni e nell'approccio, che nonostante i cambi in panchina ha portato a sei titoli dal 2008 a oggi. Potenzialmente sette, con la finale contro l'Argentina. Non a caso, la Liga è il campionato in Europa dove si lascia maggiore spazio ai talenti delle giovanili
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