Il papà di Lautaro a Sky: "Mi hai lasciato senza parole. Con te, per sempre"

Le lacrime e la dedica dopo il gol all'Inghilterra: l'emozione non era solo di Lautaro Martinez, ma anche di papà Mario soprannominato ‘Pelusa’. “Mi ha commosso profondamente”, racconta in un'intervista esclusiva a Sky Sport, “ogni volta rivedo tutto il suo percorso. E la finale contro la Spagna sarà speciale per tanti motivi”