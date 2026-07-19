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l'intervista

Il papà di Lautaro a Sky: "Mi hai lasciato senza parole. Con te, per sempre"

Gianluigi Bagnulo
©Getty

Le lacrime e la dedica dopo il gol all'Inghilterra: l'emozione non era solo di Lautaro Martinez, ma anche di papà Mario soprannominato ‘Pelusa’. “Mi ha commosso profondamente”, racconta in un'intervista esclusiva a Sky Sport, “ogni volta rivedo tutto il suo percorso. E la finale contro la Spagna sarà speciale per tanti motivi”

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