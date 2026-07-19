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il protagonista

Por Malvinas, por El Diego, por la última de Leo

Federico Mariani

Federico Mariani

©Getty

Messi e Maradona, un paragone che dopo il 2022 ha ragione di esistere. A maggior ragione dopo questo Mondiale. Perché al di là di come andrà questa finale, per questa generazione, Leo rappresenta quello che Diego è stato per quella precedente

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