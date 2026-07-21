Il Dibu Martinez affida ai social tutta la delusione per la finale persa contro la Spagna e apre una riflessione sul futuro: "Bisogna capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro". Intanto, il portiere resta nel mirino della Juventus CALCIOMERCATO NEWS LIVE

La sconfitta nella finale del Mondiale ha lasciato grande amarezza nel Dibu Martínez. A poche ore dal ko contro la Spagna, il portiere argentino ha pubblicato sui social un messaggio carico di delusione: "Ho sognato di vincerla di nuovo, di riportarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia". Martínez ha ammesso quanto sia difficile accettare il verdetto del campo, lasciando aperta anche una riflessione sul proprio futuro: "Il dolore è difficile da spiegare. Bisogna riflettere su molte cose, capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro".

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"Non resta che riflettere su molte cose" "Ho sognato di vincerla di nuovo, ho sognato di riportarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare. Non resta che riflettere su molte cose, capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo. Ho davvero provato a dare il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni".