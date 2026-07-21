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Dibu Martinez sul futuro: "Devo vedere se è il momento di fare un passo indietro"

argentina

Il Dibu Martinez affida ai social tutta la delusione per la finale persa contro la Spagna e apre una riflessione sul futuro: "Bisogna capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro". Intanto, il portiere resta nel mirino della Juventus

CALCIOMERCATO NEWS LIVE

La sconfitta nella finale del Mondiale ha lasciato grande amarezza nel Dibu Martínez. A poche ore dal ko contro la Spagna, il portiere argentino ha pubblicato sui social un messaggio carico di delusione: "Ho sognato di vincerla di nuovo, di riportarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia". Martínez ha ammesso quanto sia difficile accettare il verdetto del campo, lasciando aperta anche una riflessione sul proprio futuro: "Il dolore è difficile da spiegare. Bisogna riflettere su molte cose, capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro".

"Non resta che riflettere su molte cose"

"Ho sognato di vincerla di nuovo, ho sognato di riportarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare. Non resta che riflettere su molte cose, capire come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo. Ho davvero provato a dare il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni".

Le ultime sul futuro di Dibu Martinez

Il futuro del Dibu riguarda anche il mercato. Martínez resta la prima scelta della Juventus per rinforzare la porta e ha già dato il proprio gradimento al trasferimento in bianconero. L'ostacolo principale resta però la richiesta dell'Aston Villa, che non intende lasciarlo partire a condizioni favorevoli. Sono attese novità nei prossimi giorni, mentre tra le alternative seguite dalla Juventus continua a esserci anche Guglielmo Vicario.

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