Qui tutta la giornata live di martedì 21 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri
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Oulai e non solo: sono già molti gli acquisti ufficiali in Serie A di questa estate
Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagliVai al contenuto
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