Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di martedì 21 luglio attraverso le notizie raccolte dalla squadra calciomercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A, ma anche sulla Serie B, la Serie C e l'estero. Calciomercato – L’Originale torna in onda dal 17 agosto. Su Sky Sport 24 fino a venerdì 14 agosto ci sarà dalle ore 23 "Calciomercato - 23" con la conduzione di Vanessa Leonardi con notizie, ospiti e voci dai ritiri

SERIE A, IL TABELLONE MERCATO

LIVE

Tutti gli acquisti ufficiali della Serie A

Oulai e non solo: sono già molti gli acquisti ufficiali in Serie A di questa estate

Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagli

Fiorentina, ufficiale Oulai: 25+4 milioni di euro. Tutti i dettagli

Vai al contenuto

Calciomercato, le news di oggi

Calciomercato: Altre Notizie

Summerville, nuova offerta della Roma al West Ham

mercato roma

Il club giallorosso ha formulato una nuova offerta al West Ham per Crysencio Summerville....

Modric-Milan, rinnovo ai dettagli finali

Calciomercato

Luka Modric è sempre più vicino a rimanere al Milan. Il club rossonero è ai dettagli finali per...

Como, idea Kean per l'attacco. E il fratello...

Calciomercato

Il Como continua a muoversi sul mercato e sta pensando a Moise Kean. L'attaccante della...

Udinese-Zaniolo: c'è l'accordo. Attesa la firma

udinese

Dopo giorni di trattative e i recenti passi avanti, Nicolò Zaniolo e l'Udinese hanno raggiunto un...

Bastoni, c'è l'interesse dell'Al-Hilal di Inzaghi

Calciomercato

L'Al-Hilal segue con interesse Alessandro Bastoni. Il club saudita - guidato dall'ex allenatore...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE