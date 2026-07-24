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Mondiali 2026, a Slavko Vincic il settimo Premio Internazionale Giulio Campanati

arbitri
Lorenzo Fontani

Lorenzo Fontani

L'arbitro sloveno, che ha diretto la finale dei Mondiali, si è aggiudicato il prestigioso trofeo internazionale intitolato al "Presidentissimo" Giulio Campanati come miglior direttore di gara della Coppa del Mondo 2026

Slavko Vinčić ha conquistato il settimo Premio Internazionale Giulio Campanati: l'arbitro sloveno è stato valutato il migliore della Coppa del Mondo FIFA 2026 da una giuria di qualità composta da dirigenti, ex arbitri internazionali e giornalisti sportivi, tra cui il nostro Lorenzo Fontani. 

 

Il premio è istituito dall’Associazione “Amici di Giulio Campanati” e dalla sezione AIA “Umberto Meazza-Giulio Campanati” di Milano, con il patrocinio della FIGC e de La Gazzetta dello Sport. Il Presidente della Sezione AIA di Milano, Jacopo Ceccarelli, componente della giuria, ha deciso che il proprio voto fosse espressione del giudizio dell'intera sezione (oggi composta da più di 500 associati): gli associati, quindi, hanno potuto indicare i tre arbitri maggiormente distintisi durante il Mondiale, attraverso la compilazione di un form online. Il voto così espresso è risultato poi essere lo stesso determinato dall'intera giuria. 

 

Vincic aveva già diretto nel 2022 la finale di Europa League Eintracht Francoforte- Glasgow Rangers e nel 2024 la finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid. Al Mondiale, dopo aver arbitrato due partite nelle fasi a gironi ed il sedicesimo di finale Messico-Ecuador, ha diretto con sicurezza la non facile finale tra Spagna e Argentina, grazie alla quale è divenuto il primo arbitro sloveno designato per l'ultimo atto di un campionato mondiale.  

 

Il Premio è stato istituito per la prima volta in occasione della Coppa del Mondo Brasile 2014, per ricordare il Presidentissimo Giulio Campanati, arbitro internazionale, a capo dell’AIA dal 1972 al 1990, dirigente UEFA dal 1968 al 1992, scomparso nell’ottobre 2011. L’iniziativa mira a riconoscere l’impegno del 23esimo uomo in campo, proprio come ha fatto Giulio Campanati, che nel corso della sua lunga carriera si è speso per accrescere e rafforzare il movimento arbitrale in Italia e all’estero. 

 

Il vincitore della prima edizione e di quella per l’Europeo 2016 è stato l’italiano Nicola Rizzoli, mentre il Premio della terza edizione, in occasione dei Mondiali 2018, è andato all’arbitro argentino Nestor Pitana. Per gli Europei 2020 è stato assegnato all’olandese Bijorn Kuipers mentre ai Mondiali Qatar 2022 il premio è stato conquistato da Daniele Orsato. La sesta edizione è stata vinta dal francese François Letexier in occasione dell'Europeo 2024. 

 

Slavko Vinčić, classe 1979, verrà premiato durante la stagione sportiva 2026/27.

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