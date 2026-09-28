Chi non vorrebbe la vita di Vozinha? Quattro mesi fa giocava al Chaves nella seconda divisione portoghese, era al tramonto di una carriera vissuta lontano dai riflettori e il suo profilo Instagram contava 56mila follower. Dopo la prima partita ai Mondiali con Capo Verde, in cui con le sue 7 parate ha fermato sullo 0-0 la Spagna che si sarebbe laureata campione, è diventato il portiere più seguito della storia con 28 milioni di follower ed è candidato al premio di portiere dell'anno. Eppure, il 40enne ora in Cile al Colo-Colo vorrebbe tornare alla vita di prima. "Ho perso la mia pace e la mia tranquillità", ha spiegato a The Observer. "Non ho più alcuna privacy, o perlomeno ne ho molta meno rispetto a prima. C'è sempre qualcuno che vuole fare una foto con me, mi chiede un autografo o, peggio ancora, mi riprende con il telefono. Non credo ci sia nulla che possa fare a riguardo". Una fama improvvisa e difficile da gestire. "Molta gente desidera essere famosa e avere una visibilità pubblica, ma vede soltanto il lato positivo", ha rivelato. "Se mi venisse data la possibilità di scegliere tra la vita che ho oggi e quella che avevo prima, sceglierei quella di prima". Nonostante questo, Vozinha è contento che le prestazioni della sua nazionale ai Mondiali (in cui ha raggiunto i sedicesimi di finale al debutto, andando a un passo dall'eliminare l'Argentina campione in carica) abbiano fatto conoscere a tutti il piccolo arcipelago africano di Capo Verde. "E' bello sentirsi una sorta di ambasciatore, ma ciò che abbiamo ottenuto è stato il frutto di un lavoro collettivo", ha commentato. "Abbiamo fatto la storia e la notizia migliore sarebbe riuscire a sfruttare questa spinta per far crescere il nostro Paese e migliorare le condizioni di vita della nostra gente".