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Turchia-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League

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Diverse novità di formazione in vista per l'Italia nella sfida di Nations League contro la Turchia: Mancini potrebbe cambiarne 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma stasera alle 20.45 a Bursa

DIECI AZZURRI RESTANO A COVERCIANO

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