Turchia-Italia, le probabili formazioni della partita di Nations League
Diverse novità di formazione in vista per l'Italia nella sfida di Nations League contro la Turchia: Mancini potrebbe cambiarne 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. Di seguito le probabili formazioni della sfida in programma stasera alle 20.45 a Bursa
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: KAYODE
- Difensore centrale: SCALVINI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: RUGGERI
- Centrocampista centrale: FRATTESI
- Centrocampista centrale: TONALI
- Centrocampista centrale: FAGIOLI
- Ala destra: RASPADORI
- Attaccante centrale: SCAMACCA
- Ala sinistra: CAMBIAGHI
- In difesa torna titolare Bastoni dopo la squalifica
- Kayode si prepara al debutto in Nazionale, mentre a sinistra è ballottaggio tra Ruggeri e Calafiori
- Previste novità anche a centrocampo: tornano dal 1' Frattesi e Fagioli
- In attacco Scamacca è in vantaggio nel ballottaggio con Pio Esposito. A destra c'è Raspadori, a sinistra favorito Cambiaghi ma non mancano le alternative
- TURCHIA (3-4-2-1) la probabile formazione; Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Ct: Montella