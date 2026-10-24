In un Mondiale con 189 squadre e quasi 1000 partite concentrate in sei giorni ci si può aspettare davvero di tutto. Anche di scorrere una distinta e trovare nomi che sembrano arrivare direttamente dalla Serie A: "Antonio Dinatale" e "Stephan El Shaarawy", entrambi nella rosa di Timor-Leste. E c'è anche il nome di un filosofo...

MONDIALE U15, TUTTI I DETTAGLI