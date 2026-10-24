Mondiali U15, nel Timor-Leste compaiono "Dinatale", El Shaarawy e... un filosofo!da non credere
In un Mondiale con 189 squadre e quasi 1000 partite concentrate in sei giorni ci si può aspettare davvero di tutto. Anche di scorrere una distinta e trovare nomi che sembrano arrivare direttamente dalla Serie A: "Antonio Dinatale" e "Stephan El Shaarawy", entrambi nella rosa di Timor-Leste. E c'è anche il nome di un filosofo...
"Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco". Ma, a quanto pare, ogni tanto anche la realtà ci mette davanti a qualche domanda. In questi giorni a Baku si sta disputando un Mondiale storico, con 189 nazionali U15 provenienti da tutto il mondo, Italia compresa, impegnate in un format del tutto innovativo che vi raccontiamo qui. Ad attirare l'attenzione nella prima giornata di gare è stata la rosa di Timor-Leste, Paese conosciuto in Italia soprattutto come Timor Est: un piccolo Stato del sud-est asiatico che occupa la parte orientale dell'isola di Timor. E', inoltre, una delle 78 federazioni che partecipano per la prima volta nella loro storia a una competizione mondiale FIFA. Ma non solo: a quanto pare, è anche un posto dove la nostra Serie A viene seguita con molta attenzione...
Non solo Dinatale ed El Shaarawy: c'è anche Cartesio!
E allora partiamo dal numero 3: Stephan El Shaarawy Urbano Cabral Pinto. Sì, avete letto bene: Stephan El Shaarawy. Il cognome che comparirà sulla maglia è Cabral Pinto ma il nome completo non può certo passare inosservato... Il numero 6 non è da meno: sulla maglia leggeremo Braz Pinto ma all'anagrafe c'è un Antonio Dinatale. Esatto. Tutto attaccato, a differenza del "nostro" Totò. Le chicche, però, non finiscono qui. Nella rosa compare anche un giocatore di nome Rivaldo. A Timor-Leste devono avere un grande conoscenza calcistica, ma non solo, dato che il numero 4 si chiama René Descartes. Proprio come il nome del filosofo francese che in Italia conosciamo come Cartesio.