Ogni "performance tier" avrà il proprio percorso e il proprio vincitore, ma soltanto uno assegnerà il titolo mondiale vero e proprio. Sarà infatti la vincitrice del Tier A a essere proclamata campione della FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. Anche i Tier B, C, D, E e F avranno una squadra vincitrice ma si tratterà del successo nella rispettiva fascia. La FIFA ha chiarito che saranno i risultati della prima fase a determinare la collocazione delle Nazionali, senza però pubblicare finora quale sarà la corrispondenza tra posizione nel girone e tier