Un caso a parte e a suo modo unico. Il Mondiale del 2018 per la Spagna doveva iniziare il 15 giugno, ma il 13 giugno arrivò l'esonero per il Ct Julen Lopetegui (Commissario Tecnico del Qatar nell'edizione attualmente in corso): ad annunciarlo direttamente in conferenza stampa fu il presidente della federazione spagnola, Rubiales. Il motivo? L'accordo raggiunto e comunicato il giorno prima tra lo stesso Lopetegui e il Real Madrid. "La Federazione non può venire a sapere che Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid 5 minuti prima del comunicato ufficiale - spiegò il numero 1 della Federcalcio -. Ci sono dei valori interni che vanno rispettati e non siamo stati noi che abbiamo creato questa situazione".



Cacciato prima ancora di cominciare, al suo posto fu nominato Fernando Hierro, che occupava il ruolo di direttore sportivo della nazionale iberica. Ma le cose non andarono bene né per Lopetegui né per la Spagna: le Furie Rosse furono eliminate dal Mondiale agli ottavi, ai rigori, dalla Russia 'padrona di casa', mentre l'allenatore fu esonerato dai Blancos dopo appena quattro mesi e un inizio di stagione disastroso.