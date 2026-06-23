Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
mondialmente

L’Italia della Staffetta e il Brasile dei numeri 10: la finale di Messico 1970

Christian Giordano

Christian Giordano
©Getty

Dopo la leggendaria semifinale con la Germania Ovest, l’Italia di Valcareggi arriva senza energie all’ultimo atto di Messico ’70. Davanti trova il Brasile di Pelé e dei cinque numeri 10, forse la nazionale più forte di sempre: il 4-1 dell’Azteca consegna ai verdeoro la Coppa Rimet e alla storia una finale diventata mito

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ