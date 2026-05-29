Il "Mondiale perfetto" dell'Italia per chi non ha mai visto gli Azzurri ai Mondiali

Totò per un’estate diventò il calciatore più famoso del mondo, con i suoi gol e le sue esultanze con gli occhi spiritati che sono entrate nell’immaginario collettivo italiano, perché Schillaci rappresentava alla perfezione quello che cantavano Bennato e la Nannini nell’inno: “E negli occhi tuoi, voglia di vincere, un’estate, un’avventura in più”. Le emozioni che ci ha fatto vivere Schillaci sono indimenticabili. Totò divenne il simbolo del riscatto che meritano tutti, anche le persone più sfortunate: da attaccante di provincia, cresciuto per le strade del centro storico di Palermo, a capocannoniere del Mondiale con sei gol e secondo nel Pallone d’Oro a fine anno.

Anche nell’immaginario pop, Schillaci avrebbe avuto modo di issarsi come un mito («A Dracula con affetto, Totò Schillaci». Aldo, Giovanni e Giacomo, ‘Tre uomini e una gamba’, 1997). Una di quelle storie che solo i Mondiali sanno regalare e capitata all’Italia proprio nell’edizione casalinga della Coppa del Mondo: un bellissimo regalo del destino.