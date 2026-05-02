- “Pronto, buongiorno. Parlo con Tim Howard?”

- “Sì…”

- “Sono il presidente Barack Obama. Volevo farle i complimenti per le sue parate nella partita di ieri”



Tutto vero, così come il record che il portiere degli Stati Uniti stabilì in quell’ottavo di finale contro il Belgio, il 1° luglio 2014: nessuno, nella storia, aveva mai collezionato 16 parate in una partita sola ai Mondiali, e parliamo di parate quasi mai banali, roba da far impazzire gli attaccanti che se lo ritrovarono davanti, nel caso specifico Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens. Già dopo 38 secondi dal fischio d’inizio Howard intuisce che sarà una serata impegnativa: si trova davanti Origi e lo disinnesca. Seguono 89 minuti e 22 secondi in cui la sua porta viene assediata e lui non lascia aperto nemmeno uno spiraglio. Para in tutti i modi, con ogni parte del corpo: la punta delle dita, una gamba, un ginocchio, il petto, i piedi, persino con i tacchetti delle scarpe. Al 90’ la rete è ancora immacolata e si va ai supplementari, dove il povero Tim è costretto a capitolare. Vince il Belgio, ma titoli e onori sono tutti per il portiere Usa. Già nel corso del secondo tempo, parata dopo parata, sui social avevano iniziato a muoversi le cose, con la nascita dell'hashtag #ThingsTimHowardCouldSave (“Cose che Tim Howard potrebbe parare”) che divenne un trend in pochi minuti. E allora ecco Howard che salva il Titanic, che "para" Chiellini dal morso di Suarez o Materazzi dalla testata di Zidane. Nei panni del soldato Ryan, o scolpito sul Monte Rushmore assieme ai presidenti Washington, Jefferson, Roosevelt e Lincoln. Viene lanciata una petizione alla Casa Bianca per rinominare l'aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington "Aeroporto Tim Howard". C’è anche chi modifica la voce Wikipedia relativa al Segretario della Difesa degli Stati Uniti, togliendo il nome di Chuck Hagel per far posto a Tim Howard. Al termine della partita è una pioggia di complimenti. “La miglior prestazione che abbia mai visto”, dice un attonito Kevin Mirallas, belga suo compagno all'Everton. “In un paio di casi ero certo che avessimo già segnato, non so come abbia fatto a pararle tutte”. Lukaku: “Non ho parole per rendere onore alla sua prestazione”. Il Ct belga Marc Wilmots: “Non fatemi affrontare mai più Tim Howard, per favore”. Tante belle parole di cui, sul momento, Howard non sa che farsene, essendo fuori dal Mondiale. “Dopo la partita qualcuno mi ha parlato del record, ma in quel momento non mi importava”, dirà. “Provavo una tristezza immensa, non volevo parlare con nessuno". Finché non è arrivata quella telefonata a cui non si poteva dire di no.