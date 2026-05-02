“Papà, domani mi dedichi un gol? È il mio compleanno”. Quando Hristo Stoichkov, al telefono con la figlia Mihaela, si sente fare quella richiesta pensa alla sfortuna che il tabellone abbia abbinato la sua Bulgaria ai campioni in carica della Germania: sarà tutt’altro che semplice. Ma Stoichkov non è certo il tipo da tirarsi indietro di fronte alle missioni impossibili e poi bisogna guardare il lato positivo: con la sua nazionale si è spinto fino ai quarti di finale, sono la rivelazione del torneo, e qualche settimana prima probabilmente avrebbe scommesso di festeggiarlo a casa, il compleanno della figlia. Il giorno dopo la telefonata, il 10 luglio 1994, quando al “Giants Stadium” di New York la Germania passa in vantaggio con un rigore di Matthaus nessuno si sorprende. Poco dopo Moller sfiora il 2-0 colpendo un palo e al 75’ mette giù Stoichkov a 25 metri dalla porta. Il bulgaro sistema il pallone, ripensa al regalo per la figlia, affila il sinistro e lo impacchetta. La sua parabola supera un muro composto da sei giocatori tedeschi, che saltano pure, e si infila a fil di palo alla sinistra di uno sbigottito Illgner. È un regalo non solo per i 6 anni della figlia, ma per tutto un popolo. È un segnale: la Germania si può battere. Tre minuti dopo Letchkov vola di testa in tuffo e completa la rimonta. Dopo tre finali Mondiali di fila la Germania torna a casa in anticipo.