Otto anni prima della testata Mondiale più famosa della storia, Zinedine Zidane ne aveva piazzate due, in quel caso legali, in un’altra finale. Una specie di paradosso: il giocatore che in campo sembra danzare, per quella sua capacità di muoversi con innata leggiadria con il pallone tra i piedi e di infilarsi tra gli avversari superandoli come in un ballo di cui solo lui conosce i passi, decide una finale Mondiale non con una pennellata da artista o un tocco raffinato, ma con due colpi di testa che somigliano più a due sassate. Cosa ancora più curiosa, sono i suoi primi e unici gol nel torneo, dopo che nella fase a eliminazione diretta la Francia era stata portata avanti dai suoi difensori (golden gol di Blanc al Paraguay agli ottavi, ai rigori dopo lo 0-0 contro l’Italia ai quarti, doppio Thuram in semifinale alla Croazia). In poco più di un quarto d’ora Zidane abbatte a testate il Brasile del fantasma di Ronaldo più altri 10. Il primo (minuto 27) su corner da destra di Petit, battuto con il sinistro a rientrare: Zizou svetta su Leonardo e fa 1-0. Il secondo (nel recupero del primo tempo: 45’+1) su corner da sinistra di Djorkaeff, con il destro a rientrare: Zizou incorna senza saltare e l’immagine che resta è quella di Roberto Carlos a guardia del palo, che mostra i palmi trafitto dal pallone che gli passa tra le gambe.