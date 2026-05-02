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Mondiali di calcio, accadde oggi: la doppietta di Zidane di testa in finale al Brasile

un gol al giorno

Vanni Spinella

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando Zidane abbattè il Brasile a suon di testate (legali) 

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

  • 12 luglio 1998
  • Mondiale Francia 1998
  • Brasile-Francia 0-3 (finale)
    27' Zidane, 45'+1 Zidane, 93' Petit
160046497
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Otto anni prima della testata Mondiale più famosa della storia, Zinedine Zidane ne aveva piazzate due, in quel caso legali, in un’altra finale. Una specie di paradosso: il giocatore che in campo sembra danzare, per quella sua capacità di muoversi con innata leggiadria con il pallone tra i piedi e di infilarsi tra gli avversari superandoli come in un ballo di cui solo lui conosce i passi, decide una finale Mondiale non con una pennellata da artista o un tocco raffinato, ma con due colpi di testa che somigliano più a due sassate. Cosa ancora più curiosa, sono i suoi primi e unici gol nel torneo, dopo che nella fase a eliminazione diretta la Francia era stata portata avanti dai suoi difensori (golden gol di Blanc al Paraguay agli ottavi, ai rigori dopo lo 0-0 contro l’Italia ai quarti, doppio Thuram in semifinale alla Croazia). In poco più di un quarto d’ora Zidane abbatte a testate il Brasile del fantasma di Ronaldo più altri 10. Il primo (minuto 27) su corner da destra di Petit, battuto con il sinistro a rientrare: Zizou svetta su Leonardo e fa 1-0. Il secondo (nel recupero del primo tempo: 45’+1) su corner da sinistra di Djorkaeff, con il destro a rientrare: Zizou incorna senza saltare e l’immagine che resta è quella di Roberto Carlos a guardia del palo, che mostra i palmi trafitto dal pallone che gli passa tra le gambe.

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