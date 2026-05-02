Come far fuori il Portogallo in tre mosse. Scatenando anche tutta una serie di effetti a cascata inimmaginabili. Uno, stop di petto. Due, sombrerino all’avversario. Tre, botta in porta. Siamo al minuto 70 dell’ultima partita del girone e all’improvviso la situazione del girone si ribalta. Tutto a causa di un gol, un gran gol, di Park Ji Sung, che sicuramente ricorderete per le sue ottime stagioni al Manchester United, ma che nell’estate 2002 non era ancora tra i Red Devils, e nemmeno in Europa: ci arriverà, in Olanda, proprio dopo quel Mondiale, seguendo Guus Hiddink, suo Ct della Corea del Sud che va ad allenare il Psv e se lo porta dietro. Se l’ottimo Guus si era già accorto delle sue qualità, il resto del mondo lo fa proprio in quella occasione. Ultima giornata del girone, dicevamo. Agli Stati Uniti basta un pari contro la Polonia ultima per passare, ma la sconfitta che si materializza fin dai primi minuti (americani sotto 0-2 dopo 5’) rende quasi inutile l’altra partita del girone che si gioca in contemporanea: se Portogallo e Corea del Sud “non si fanno male” (tradotto: pareggiano) passano entrambe. Lo 0-0 resiste fino al 70’, quando un moto d’orgoglio sudcoreano (giocano pur sempre in casa, davanti a una folla indemoniata che impareremo a conoscere) porta al gol di Park Ji Sung. Spiovente in area proveniente da sinistra, l’ala all’epoca in forza al Kyoto Purple Sanga stoppa di petto (uno), al volo col destro salta Sergio Conceiçao con un sombrerino (due) e poi sempre al volo calcia di sinistro in rete (tre). Gli effetti sono calcisticamente devastanti: Corea del Sud qualificata come prima nel girone, Stati Uniti avanti nonostante la sconfitta che sembrava averli fatti fuori, ma soprattutto Portogallo – il Portogallo di Figo, Rui Costa e Conceiçao padre; non ancora quello di CR7, che apparirà nel Mondiale dopo – eliminato all’improvviso. Ah, c’è un ultimo effetto a cascata: la Corea che passa come prima del girone D agli ottavi incrocia la seconda del girone G. L’Italia. Vi dice qualcosa un certo Ahn?