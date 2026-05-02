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Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di Park Ji Sung elimina il Portogallo

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando una magia dell'allora sconosciuto Park Ji Sung fece fuori il Portogallo. E indirettamente anche l'Italia

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

 

  • 14 giugno 2002
  • Mondiale Giappone e Corea del Sud 2002
  • Portogallo-Corea del Sud 0-1 (girone D)
    70' Park Ji Sung
2279010557

Come far fuori il Portogallo in tre mosse. Scatenando anche tutta una serie di effetti a cascata inimmaginabili. Uno, stop di petto. Due, sombrerino all’avversario. Tre, botta in porta. Siamo al minuto 70 dell’ultima partita del girone e all’improvviso la situazione del girone si ribalta. Tutto a causa di un gol, un gran gol, di Park Ji Sung, che sicuramente ricorderete per le sue ottime stagioni al Manchester United, ma che nell’estate 2002 non era ancora tra i Red Devils, e nemmeno in Europa: ci arriverà, in Olanda, proprio dopo quel Mondiale, seguendo Guus Hiddink, suo Ct della Corea del Sud che va ad allenare il Psv e se lo porta dietro. Se l’ottimo Guus si era già accorto delle sue qualità, il resto del mondo lo fa proprio in quella occasione. Ultima giornata del girone, dicevamo. Agli Stati Uniti basta un pari contro la Polonia ultima per passare, ma la sconfitta che si materializza fin dai primi minuti (americani sotto 0-2 dopo 5’) rende quasi inutile l’altra partita del girone che si gioca in contemporanea: se Portogallo e Corea del Sud “non si fanno male” (tradotto: pareggiano) passano entrambe. Lo 0-0 resiste fino al 70’, quando un moto d’orgoglio sudcoreano (giocano pur sempre in casa, davanti a una folla indemoniata che impareremo a conoscere) porta al gol di Park Ji Sung. Spiovente in area proveniente da sinistra, l’ala all’epoca in forza al Kyoto Purple Sanga stoppa di petto (uno), al volo col destro salta Sergio Conceiçao con un sombrerino (due) e poi sempre al volo calcia di sinistro in rete (tre). Gli effetti sono calcisticamente devastanti: Corea del Sud qualificata come prima nel girone, Stati Uniti avanti nonostante la sconfitta che sembrava averli fatti fuori, ma soprattutto Portogallo – il Portogallo di Figo, Rui Costa e Conceiçao padre; non ancora quello di CR7, che apparirà nel Mondiale dopo – eliminato all’improvviso. Ah, c’è un ultimo effetto a cascata: la Corea che passa come prima del girone D agli ottavi incrocia la seconda del girone G. L’Italia. Vi dice qualcosa un certo Ahn?

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