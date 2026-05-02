Mondiali di calcio, accadde oggi: Messi debutta con gol e assistun gol al giorno
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando il diciottenne Messi fece il suo debutto Mondiale: gli bastarono 16' per fare gol (di destro) e assist
- 16 giugno 2006
- Mondiale Germania 2006
- Argentina-Serbia e Montenegro 6-0 (gruppo C)
6' Maxi Rodriguez, 31' Cambiasso, 41' Maxi Rodriguez, 78' Crespo, 84' Tevez, 88' Messi
La favola Mondiale di Leo Messi, giunto nel 2026 alla sua sesta partecipazione, inizia vent’anni prima: Leo è ancora un bimbo di nemmeno 19 anni (li avrebbe compiuti otto giorni dopo) con i capelli lunghi e il numero 19 sulle spalle (il 10 è di Riquelme): con la nazionale argentina conta già 7 presenze, per lo più spezzoni di partita, tra qualificazioni mondiali e amichevoli, e alla seconda gara del girone il Ct Pekerman decide che sia il momento buono per l’esordio Mondiale. Al minuto 74, quando l’Argentina conduce già 3-0 contro la Serbia, fuori Maxi Rodriguez autore di una doppietta e dentro il piccolo prodigio. Passano 4’ e Leo si prende già la scena: scappa via a sinistra, uno sguardo al centro e appoggio davanti alla porta per Hernan Crespo. Anche Maradona in tribuna si alza in piedi con le braccia al cielo. Non finisce qui: dopo il 5-0 di Tevez, a 2’ dalla fine, la ciliegina: arriva anche il gol, segnato con il destro. Gol+assist all’esordio Mondiale, trascorrendo appena 16’ in campo. Non male, il ragazzino: ne sentiremo parlare. Almeno per vent'anni.