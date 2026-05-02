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Mondiali di calcio, accadde oggi: Messi debutta con gol e assist

un gol al giorno

Vanni Spinella

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando il diciottenne Messi fece il suo debutto Mondiale: gli bastarono 16' per fare gol (di destro) e assist

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

  • 16 giugno 2006
  • Mondiale Germania 2006
  • Argentina-Serbia e Montenegro 6-0 (gruppo C)
    6' Maxi Rodriguez, 31' Cambiasso, 41' Maxi Rodriguez, 78' Crespo, 84' Tevez, 88' Messi
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La favola Mondiale di Leo Messi, giunto nel 2026 alla sua sesta partecipazione, inizia vent’anni prima: Leo è ancora un bimbo di nemmeno 19 anni (li avrebbe compiuti otto giorni dopo) con i capelli lunghi e il numero 19 sulle spalle (il 10 è di Riquelme): con la nazionale argentina conta già 7 presenze, per lo più spezzoni di partita, tra qualificazioni mondiali e amichevoli, e alla seconda gara del girone il Ct Pekerman decide che sia il momento buono per l’esordio Mondiale. Al minuto 74, quando l’Argentina conduce già 3-0 contro la Serbia, fuori Maxi Rodriguez autore di una doppietta e dentro il piccolo prodigio. Passano 4’ e Leo si prende già la scena: scappa via a sinistra, uno sguardo al centro e appoggio davanti alla porta per Hernan Crespo. Anche Maradona in tribuna si alza in piedi con le braccia al cielo. Non finisce qui: dopo il 5-0 di Tevez, a 2’ dalla fine, la ciliegina: arriva anche il gol, segnato con il destro. Gol+assist all’esordio Mondiale, trascorrendo appena 16’ in campo. Non male, il ragazzino: ne sentiremo parlare. Almeno per vent'anni.

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