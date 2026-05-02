La favola Mondiale di Leo Messi, giunto nel 2026 alla sua sesta partecipazione, inizia vent’anni prima: Leo è ancora un bimbo di nemmeno 19 anni (li avrebbe compiuti otto giorni dopo) con i capelli lunghi e il numero 19 sulle spalle (il 10 è di Riquelme): con la nazionale argentina conta già 7 presenze, per lo più spezzoni di partita, tra qualificazioni mondiali e amichevoli, e alla seconda gara del girone il Ct Pekerman decide che sia il momento buono per l’esordio Mondiale. Al minuto 74, quando l’Argentina conduce già 3-0 contro la Serbia, fuori Maxi Rodriguez autore di una doppietta e dentro il piccolo prodigio. Passano 4’ e Leo si prende già la scena: scappa via a sinistra, uno sguardo al centro e appoggio davanti alla porta per Hernan Crespo. Anche Maradona in tribuna si alza in piedi con le braccia al cielo. Non finisce qui: dopo il 5-0 di Tevez, a 2’ dalla fine, la ciliegina: arriva anche il gol, segnato con il destro. Gol+assist all’esordio Mondiale, trascorrendo appena 16’ in campo. Non male, il ragazzino: ne sentiremo parlare. Almeno per vent'anni.