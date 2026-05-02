Partì a 69 metri dalla porta, sotto il sole cocente di Washington (il termometro segnava 43°C) che pareva di attraversare il deserto. Partì da solo, con lo spirito di chi ci prova tanto per provarci e poi, un metro alla volta, un avversario saltato dopo l’altro, si rese conto che l’impresa era possibile, e più avanzava più ci prendeva gusto all’idea di imitare Maradona. Tutto come in una favola, se non fosse che quel gol ha finito per rovinarlo. Siamo a Usa ’94, l’Arabia Saudita contro ogni pronostico vede gli ottavi: le basta un pari con il Belgio per fare la storia. E a scriverla, dopo appena 5’, è Saeed Al-Owairan, con quello che risulterà il gol-partita. Scifo perde banalmente un pallone sulla trequarti, la difesa araba lo raccoglie e lo affida al suo 10. Pensaci tu, fai qualcosa, portalo più lontano che puoi, possibilmente. E Saeed obbedisce. Siamo a quasi 70 metri dalla porta di Preud’homme, quando Al-Owairan riceve, si gira e parte. Dirk Medved, forse l’unico a fiutare il pericolo nonostante la distanza dalla porta, tenta una forbice da terra, di quelle da rosso diretto se prendi bene l’avversario. Al-Owairan salta la tagliola con eleganza e prosegue oltre. Il secondo ostacolo che gli si para contro è Michel de Wolf, con il suo timido abbozzo di scivolata. Saltato anche lui, siamo ormai alle soglie dell’area di rigore belga e adesso Al-Owairan punta con decisione Rudi Smidts, che parte malissimo perché lo affronta girato dalla parte sbagliata. Mentre cerca di ritrovare la postura ideale, il furbo Saeed gli fa pensare di volersi allargare verso l’esterno: il belga gira la testa da quella parte e Al-Owairan già non c’è più, si è infilato comodamente prendendosi l’interno. Ormai vede la porta, a chiudergliela ci sono il centrale Philippe Albert e Michel Preud’homme, che hanno la stessa idea: sbarrargli la strada gettandosi a terra, il difensore con un disperato tentativo di scivolata e il portiere con un’uscita bassa. Al-Owairan li imita e, da terra, calcia anticipandoli, dal basso verso l’alto. È gol.