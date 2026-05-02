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Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di "demi-volée" Pavard contro l'Argentina

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che diede il soprannome al suo autore: un terzino capace di segnare così grazie ai consigli degli attaccanti

UN GOL AL GIORNO: TUTTE LE PUNTATE

  • 30 giugno 2018
  • Mondiale Russia 2018
  • Francia-Argentina 4-3 (ottavi di finale)
    13' rig. Griezmann (F), 41' Di Maria (A), 48' Mercado (A), 57' Pavard (F), 64' Mbappé (F), 68' Mbappé (F), 93' Aguero (A)
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Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Croazia, Paul Pogba negli spogliatoi prenderà idealmente il microfono in mano e darà vita a uno show improvvisando un tributo per i compagni di squadra, chiamati uno per uno con il soprannome adottato all’interno del gruppo dei Bleus. Tra un “passe-partout Kanté” e “Champions League Varane” spicca così “demi-volée Pavard”, nome su cui Pogba si sofferma ripetendolo per tre volte. Benjamin Pavard, da terzino semplice ha assunto i gradi di “demi-volée” solo due settimane prima, grazie a un gol segnato contro l’Argentina che a fine torneo verrà eletto il più bello del Mondiale. Un capolavoro di tecnica e coordinazione nato da un cross dalla fascia sinistra di Lucas Hernandez, che attraversa l’area e, dopo un paio di rimbalzi a terra, giunge dall’altra parte, all’altezza del vertice destro dell’area. Qui Pavard si inclina con il busto e colpisce di esterno destro, tagliando il pallone per imprimergli un effetto che lo trasforma in una palla curva diretta all’incrocio dei pali più lontano. Pavard si trasfigura, nell’esultanza. E Pogba alle sue spalle, con gli occhi sbarrati, ha l’aria di quello che ha appena assistito a un miracolo. Prendetevi qualche attimo per rivederlo nell'inquadratura da dietro la porta, e vi ritroverete con la stessa espressione di Pogba. Rivestendo i panni dell’umile terzino, Pavard la fa facile nel post partita: “Ho solo cercato di tenere il corpo sopra la palla per evitare che finisse alta sopra la traversa. Ho provato a rimandarla da dove era arrivata: è quello che gli attaccanti mi hanno sempre detto di fare”. Ah, ok: se è così semplice domani al campetto ci proviamo tutti.

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