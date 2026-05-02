Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di "demi-volée" Pavard contro l'Argentina

Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di "demi-volée" Pavard contro l'Argentinaun gol al giorno
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol che diede il soprannome al suo autore: un terzino capace di segnare così grazie ai consigli degli attaccanti
- 30 giugno 2018
- Mondiale Russia 2018
- Francia-Argentina 4-3 (ottavi di finale)
13' rig. Griezmann (F), 41' Di Maria (A), 48' Mercado (A), 57' Pavard (F), 64' Mbappé (F), 68' Mbappé (F), 93' Aguero (A)
Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Croazia, Paul Pogba negli spogliatoi prenderà idealmente il microfono in mano e darà vita a uno show improvvisando un tributo per i compagni di squadra, chiamati uno per uno con il soprannome adottato all’interno del gruppo dei Bleus. Tra un “passe-partout Kanté” e “Champions League Varane” spicca così “demi-volée Pavard”, nome su cui Pogba si sofferma ripetendolo per tre volte. Benjamin Pavard, da terzino semplice ha assunto i gradi di “demi-volée” solo due settimane prima, grazie a un gol segnato contro l’Argentina che a fine torneo verrà eletto il più bello del Mondiale. Un capolavoro di tecnica e coordinazione nato da un cross dalla fascia sinistra di Lucas Hernandez, che attraversa l’area e, dopo un paio di rimbalzi a terra, giunge dall’altra parte, all’altezza del vertice destro dell’area. Qui Pavard si inclina con il busto e colpisce di esterno destro, tagliando il pallone per imprimergli un effetto che lo trasforma in una palla curva diretta all’incrocio dei pali più lontano. Pavard si trasfigura, nell’esultanza. E Pogba alle sue spalle, con gli occhi sbarrati, ha l’aria di quello che ha appena assistito a un miracolo. Prendetevi qualche attimo per rivederlo nell'inquadratura da dietro la porta, e vi ritroverete con la stessa espressione di Pogba. Rivestendo i panni dell’umile terzino, Pavard la fa facile nel post partita: “Ho solo cercato di tenere il corpo sopra la palla per evitare che finisse alta sopra la traversa. Ho provato a rimandarla da dove era arrivata: è quello che gli attaccanti mi hanno sempre detto di fare”. Ah, ok: se è così semplice domani al campetto ci proviamo tutti.