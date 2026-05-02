Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol di "demi-volée" Pavard contro l'Argentina

Dopo la vittoria del Mondiale in finale contro la Croazia, Paul Pogba negli spogliatoi prenderà idealmente il microfono in mano e darà vita a uno show improvvisando un tributo per i compagni di squadra, chiamati uno per uno con il soprannome adottato all’interno del gruppo dei Bleus. Tra un “passe-partout Kanté” e “Champions League Varane” spicca così “demi-volée Pavard”, nome su cui Pogba si sofferma ripetendolo per tre volte. Benjamin Pavard, da terzino semplice ha assunto i gradi di “demi-volée” solo due settimane prima, grazie a un gol segnato contro l’Argentina che a fine torneo verrà eletto il più bello del Mondiale. Un capolavoro di tecnica e coordinazione nato da un cross dalla fascia sinistra di Lucas Hernandez, che attraversa l’area e, dopo un paio di rimbalzi a terra, giunge dall’altra parte, all’altezza del vertice destro dell’area. Qui Pavard si inclina con il busto e colpisce di esterno destro, tagliando il pallone per imprimergli un effetto che lo trasforma in una palla curva diretta all’incrocio dei pali più lontano. Pavard si trasfigura, nell’esultanza. E Pogba alle sue spalle, con gli occhi sbarrati, ha l’aria di quello che ha appena assistito a un miracolo. Prendetevi qualche attimo per rivederlo nell'inquadratura da dietro la porta, e vi ritroverete con la stessa espressione di Pogba. Rivestendo i panni dell’umile terzino, Pavard la fa facile nel post partita: “Ho solo cercato di tenere il corpo sopra la palla per evitare che finisse alta sopra la traversa. Ho provato a rimandarla da dove era arrivata: è quello che gli attaccanti mi hanno sempre detto di fare”. Ah, ok: se è così semplice domani al campetto ci proviamo tutti.