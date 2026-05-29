Brasile-Costa d'Avorio 3-1

Mondiali 2010

Visto che aveva funzionato 24 anni prima, perché non riprovarci? “È stato il braccio di Dio”, annunciò quindi Luis Fabiano al termine di Brasile-Costa d’Avorio, gara contraddistinta da un suo gol segnato dopo un clamoroso controllo con il braccio. Ma O’ Fabuloso non è El Pibe, e stavolta nessuno ci casca. Lo stesso Maradona, ormai Ct dell’Argentina, difende il copyright e respinge con decisione il paragone: “'No, lui ci ha messo il braccio. È molto evidente, credo ci sia addirittura un doppio tocco. La cosa tragicomica è il sorriso dell’arbitro dopo l’azione. Quando io ho segnato, l’arbitro era pieno di dubbi: guardava il segnalinee, guardava in giro cercando aiuto. Se ieri il direttore ha visto, perché non ha fischiato?”. La verità è che l’arbitro, il francese Lannoy, non ha visto nulla mentre Luis Fabiano, col braccio, prima controlla uno spiovente e poi se la riaggiusta, prima di segnare: le proteste degli avversari gli insinuano il dubbio, e allora lui – ingenuo – va a chiedere spiegazioni (diciamo pure: la Verità) al diretto interessato, indicandogli il braccio. La faccia di Luis Fabiano mentre nega l’evidenza sarebbe da portare ai corsi di recitazione teatrale: “Io? Col braccio? Mavà! Petto!”. La cosa comica, come sottolinea il malizioso Maradona, è che l’arbitro non gli crede ma finge di credergli, come se gli bastasse quell’autocertificazione, e ne dà prova con la risata che si fa congedandosi dall’attaccante. Della serie: so che sei colpevole, ma non posso dimostrarlo.