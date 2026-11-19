Dalla Nigeria al Brasile fino al Portogallo campione in carica che non potrà difendere il titolo dopo aver mancato la qualificazione: sono 11 le Nazionali che hanno vinto almeno una volta il Mondiale U17, nato nel 1985. Nell'ultima edizione, disputata in Qatar nel 2025, l'Italia ha conquistato uno storico terzo posto. Ma chi ha vinto più titoli? Di seguito l'albo d'oro e i migliori piazzamenti degli Azzurrini

ITALIA AI MONDIALI: CONVOCATI - GIRONE