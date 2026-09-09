Con l'inizio della Champions è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il Bayern Monaco, la miglior italiana è l'Inter 5^. Tra le italiane in top 20 ci sono anche Roma (in 13^ posizione) e Fiorentina (16^). Ecco come cambia il ranking e le regole da sapere

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