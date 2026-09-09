Ranking Uefa per club: l'Inter è al 5° posto
Con l'inizio della Champions è ricominciata anche la corsa al ranking Uefa: in vetta c'è il Bayern Monaco, la miglior italiana è l'Inter 5^. Tra le italiane in top 20 ci sono anche Roma (in 13^ posizione) e Fiorentina (16^). Ecco come cambia il ranking e le regole da sapere
- Piccolo ripasso doveroso a fronte di una nuova stagione e di un nuovo ranking per club: il calcolo dei punti di ogni squadra è dato dalla somma dei singoli punteggi nelle cinque stagioni precedenti nelle competizioni europee (cinque compresa la stagione in corso)
- Come logico, i punteggi di ogni singola annata sono assegnati in base ai risultati sportivi nelle coppe
- Coefficiente Uefa: 17.574
- Coefficiente Uefa: 30.750
- Coefficiente Uefa: 50.000
- Coefficiente Uefa: 52.250
- Coefficiente Uefa: 59.000
- Coefficiente Uefa: 60.000
- Coefficiente Uefa: 68.000
- Coefficiente Uefa: 71.500
- Coefficiente Uefa: 74.000
- Coefficiente Uefa: 74.250
- Coefficiente Uefa: 74.250
- Coefficiente Uefa: 76.250
- Coefficiente Uefa: 76.750
- Coefficiente Uefa: 77.000
- Coefficiente Uefa: 80.750
- Coefficiente Uefa: 91.000
- Coefficiente Uefa: 91.000
- Coefficiente Uefa: 91.750
- Coefficiente Uefa: 98.750
- Coefficiente Uefa: 103.000
- Coefficiente Uefa: 104.250
- Coefficiente Uefa: 106.500
- Coefficiente Uefa: 115.000
- Coefficiente Uefa: 119.000
- Coefficiente Uefa: 122.500
- Coefficiente Uefa: 125.000
- Coefficiente Uefa: 127.500