Senza Benzema, Deschamps si affida a Giroud nel ruolo di punta centrale con Dembélé, Griezmann e Mbappé alle sue spalle. In campo anche lo juventino Rabiot, mentre Theo Hernandez dovrebbe andare in panchina (è favorito il fratello Lucas sulla sinistra). Arnold manda in campo un 4-3-3 con Duke al centro dell'attacco. Si gioca martedì 22 novembre alle 20 allo stadio Al Janoub

GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR