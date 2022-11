Karim Benzema è stato solo l'ultimo ad aggiungersi al dream team degli esclusi: Nkunku ha lasciato dopo essersi fatto male in allenamento, anche Kimpembe era tra i convocati prima del forfait. Tra loro giocatori ko da tutta la stagione, campioni del mondo in carica e stelle dei rispettivi club: ecco l'altra Francia, quella che in Qatar non ci sarà. VINCEREBBE IL MONDIALE?