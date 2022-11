Con Costa Rica e Spagna, Germania e Giappone giocano probabilmente nel gruppo che si prevede il più combattuto nella fase a gironi del Mondiale in Qatar. La squadra di Flick (alla prima partecipazione a una manifestazione internazionale alla guida della Germania) è stata la prima a qualificarsi dopo un cammino quasi perfetto e concluso con una sola sconfitta e tutte vittorie nelle Euro qualifiers. Dall’alta parte il Giappone arriva alla manifestazione con ben 8 giocatori che giocano in Germania: la selezione del Ct Moriyasu dopo aver raggiunto gli ottavi di finale in Russia quattro anni fa, prova a migliorare il risultato in Qatar. Si gioca mercoledi allo stadio Internazionale di Khalifa alle 14.

Grande abbondanza per le scelte di Hansi Flick in vista della gara d'esordio con il Giappone. Thomas Mueller è completamente recuperato ma dovrebbe esserci Havertz come riferimento più avanzato. Musiala resta la certezza sulla trequarti dove potrebbe inserirsi un po' a sorpresa Hofmann anche se a completare il trio dovrebbero esserci Gnabry e Sané.

Giappone, centrocampo non al top della forma

Moryiasu deve fare i conti con alcuni elementi non proprio al top specie a centrocampo. Morita è in dubbio, Endo in ripresa ma non ancotra al 100% della forma. Anche Itakura in difesa sembra destinato inizialmente alla panchina. Tanti ballottaggi in avanti: Asano e Jun'ya Ito premono per una maglia, anche se all'inizio dovrebbero esserci Minamino come riferimento avanzato e Kubo, Kamada e Doan sulla trequarti.

GIAPPONE (4-2-3-1), la probabile formazione: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Endo, Shibasaki; Kubo, Kamada, Doan; Minamino. Ct. Moryiasu