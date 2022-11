Le ultime su Neuer e la fascia arcobaleno

Il capitano della Germania non dovrebbe indossare la fascia arcobaleno per non incorrere in una possibile ammonizione. L'allenatore Flick aveva anche ventilato l'ipotesi di far girare la fascia "One Love" nelle varie partite, in modo da far ammonire giocatori diversi e non sempre Neuer. C'è attesa però per un possibile "gesto" alternativo e di "protesta" da parte dei giocatori tedeschi