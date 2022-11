C'è grande curiosità per vedere all'opera l'Inghilterra vice campione d'Europa nella gara d'esordio ai Mondiali in Qatar. Avversario nel primo match del gruppo B un ostico Iran allenato da una vecchia conoscenza del calcio inglese come Carlos Queiroz in passato vice allenatore del Manchester United. L'Inghilterra si è qualificata alla fase finale vincendo il Gruppo I europeo davanti alla Polonia, mentre l'Iran ha ottenuto la prima posizione nel Girone A finale asiatico davanti alla Corea del Sud. Sarà la prima sfida ufficiale in assoluto fra l'Inghilterra e l'Iran. Quest'ultimo non ha mai battuto squadre europee ai Mondiali, collezionando 6 sconfitte e 2 pareggi. Si gioca lunedì 21 novembre alle 14 allo stadio Khalifa.