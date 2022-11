Le nazionali che erano intenzionate a scendere in campo con la fascia arcobaleno (per protestare contro la repressione del Qatar verso la comunità LGBTQI+) hanno rinunciato dopo la minaccia della Fifa di ammonire i capitani che l'avessero indossata. Sarà consentito però l'uso della fascia "No discrimination", inizialmente prevista per le partite dei quarti di finale. LA NEWS