Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo e fa da chioccia alla possibile consacrazione internazionale del milanista Leao. Diogo Costa favorito su Rui Patricio per la porta. Per il Ct Addo, Partey è la certezza a centrocampo, Kudus il talento in grado di fare la differenza. Si gioca giovedì alle 17 allo stadio 974

Portogallo, Leao con Cristano Ronaldo nel tridente

Molte le possibilità di scelta per Fernando Santos specialmente in attacco dove il Ct darà spazio a Cristiano Ronaldo fresco di rescissione di contratto dallo United. Curiosità per vedere all'opera nella rassegna iridata l'attaccante del Milan Leao. Tanta qualità a metà campo con Bruno Fernandes e Ruben Neves. Diogo Costa potrebbe essere preferito a Rui Patricio per il ruolo di portiere.



PORTOGALLO (4-3-3), la probabile formazione: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. Ct. Santos