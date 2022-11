10' - Occasione per Cristiano Ronaldo! Prima grande chance per i lusitani su un errore in fase di disimpegno dei ghanesi: verticalizzazione rapida per CR7 che si allunga palla col controllo e finisce per essere murato sulla conclusione dall'uscita bassa del portiere Ati: il rimpallo sfavorisce anche il portoghese che non guadagna neanche un corner