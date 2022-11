L'unico dubbio di Luis Enrique riguarda il terzo componente del tridente composto certamente da Morata e Ferran Torres: Ansu Fati il favorito. Altro ballottaggio tra Pau Torres e Eric Garcia in difesa. Costa Rica con il tandem d'attacco composto da Contreras e Campbell. Si gioca mercoledì alle 17 allo stadio Al Thumama

Questo sarà il primo incrocio ai Mondiali tra Spagna e Costa Rica, mentre nei tre precedenti (tutti in amichevole) la 'Roja' è imbattuta (due vittorie e un pareggio all'attivo). Per la squadra guidata da Luis Enrique è arrivato il primo posto nel Gruppo B delle qualificazioni europee con 19 punti totalizzati in 8 partite. La nazionale centramericana è stata l'ultima a conquistare la qualificazione: dopo il quarto posto nel girone Concacaf, 'Los Ticos' hanno superato la Nuova Zelanda nello spareggio interzona disputato sul campo neutro di Al Rayyan grazie al gol lampo dell'ex Arsenal e Frosinone Joel Campbell. Si gioca mercoledì alle 17 allo stadio Al Thumama.