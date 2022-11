Primo confronto tra Spagna e Costa Rica in un Mondiale. Nei tre precedenti gli spagnoli sono rimasti imbattuti con due vittorie e un pareggio. Le Furie Rosse arrivano a questa rassegna iridata come una delle possibili candidate al successo: Luis Enrique sorprende in attacco e lascia fuori Morata e Ansu Fati: dal 1' Asensio e Dani Olmo. Suarez con Campbell e Contreras in avanti. Calcio d'inizio alle 17

