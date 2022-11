Yakin pronto a schierare una Svizzera super offensiva con il tridente Embolo-Shaqiri-Vargas con Freuler a centrocampo e Zakaria in panchina. Song ha a disposizione talento e forza con Choupo-Moting e Toko Ekambi. Anguissa resta in dubbio. Onana tra i pali. Si gioca giovedì alle 11 allo stadio Al Janoub

Svizzera e Camerun sono pronte all'esordio ai Mondiali in Qatar per l'ultima tornata di partite che chiuderà la prima giornata. La squadra di Yakin, dopo aver raggiunto i quarti a Euro 2020, punta a riconfermarsi ad alto livello anche al Mondiale: nelle ultime due edizioni, in Brasile e in Russia, la Svizzera si è sempre fermata agli ottavi di finale. Di fronte ci sarà il Camerun che torna nel tabellone dei Mondiali dopo aver fallito l'approdo a Russia 2018. Guidati dalla leggenda Rigobert Song (137 presenze con il Camerun) i "Leoni Indomabili" si sono qualificati eliminando l'Algeria agli spareggi. Si gioca giovedì alle 11 allo stadio Al Janoub.