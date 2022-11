La formazione ufficiale della Svizzera

• SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo. Ct. Yakin

• Un solo giocatore dalla A in campo, Ricardo Rodriguez dal Toro. Ma tante vecchie conoscenze, da Widmer a Freuler, passando per Shaqiri - oggi in America a Chicago - pronto a scendere in campo per il suo quarto Mondiale