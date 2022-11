Terzo confronto ai Mondiali tra Uruguay e Corea del Sud con i sudamericani sempre vincenti negli altri due incroci. La Celeste, per la prima volta dal 2002, non sarà guidata da Oscar Washington Tabarez in una rassegna iridata. Il ct Alonso sceglie il tridente con Pellistri insieme a Nunez e Suarez. In campo anche gli "italiani" Vecino e Olivera. Nella Corea c'è Kim del Napoli, in avanti Son

GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR