Michniewicz conferma la squadra che ha pareggiato contro il Messico. Si riparte da Lewandowski e dai tanti italiani in campo tra cui Szczesny, Glik, Kiwior, Zielinski e Zalewski. Renard pensa a un cambio di modulo con Al-Shehri come unico riferimento offensivo. Out Al-Faraj e Al-Burayk. Si gioca sabato alle 14 all'Education City Stadium

