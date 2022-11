Le scelte degli allenatori/Uruguay

Alonso invece opta per una piccola rivoluzione dopo il pareggio a reti inviolate contro la Corea del Sud. Dal 4-3-3 si passa al 3-5-2 con l'inserimento di Coates tra i titolari con Godin e Gimenez e Varela preferito a Caceres lungo la destra. Ancora non disponibile il difensore del Barcellona Araujo. Il trio di centrocampo è composto da Valverde-Vecino-Bentancur, mentre in attacco stavolta tocca a Cavani giocare con Nunez. Panchina per Suarez, così come per gli esterni offensivi Pellistri e De Arrascaeta