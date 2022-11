All'inizio del secondo tempo la partita tra Portogallo e Uruguay è stata interrotta per una invasione di campo. Il protagonista del gesto, l'italiano Mario "il falco" Ferri, è entrato in campo con una bandiera arcobaleno e due messaggi sulla maglia: "Save Ukraine" e "Respect for iranian woman"

