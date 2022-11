Kadri orientato a confermare quasi in toto l'undici che ha affrontato e pareggiato contro la Danimarca. Unica novità è l'inserimento di Khazri al posto di Jebali al centro dell'attacco. Non cambia, invece, Arnold che si affida alla squadra che ha perso contro la Francia 4-1 nel primo match del girone. Si gioca sabato alle 11 allo stadio Al Janoub

Dopo il pesante 4-1 rimediato contro la Francia, è già giorno di esami per l'Australia che deve giocoforza ottenere un risultato positivo per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Il Ct Arnold orientato a riproporre la stessa formazione del match d'esordio. Il buon pareggio ottenuto contro la Danimarca, pone la Tunisia in una condizione mentale certamente migliore. Un successo aumenterebbe le chance di passaggio del turno per la nazionale di Kadri ma anche un pareggio potrebbe mantenere intatte le possibilità di qualificazione da giocarsi, eventualmente, nell'ultimo turno contro la Francia. Si gioca sabato alle 11 allo stadio Al Janoub

Australia, niente stravolgimenti per Arnold

Non ha lasciato grossi strascichi la sconfitta per 4-1 contro la Francia campione del mondo nella gara d'esordio almeno per quanto riguarda le scelte del Ct Arnold che sembra orientato a confermare l'undici iniziale sceso in campo contro i Blues. Si fa affidamento, soprattutto, sul buon momento di forma di Goodwin, in rete contro la Francia, e sulla fisicità di Duke in avanti.

AUSTRALIA (4-2-3-1), la probabile formazione: Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, McGree, Goodwin; Duke. Ct. Arnold