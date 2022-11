Gara già decisiva per l'Australia, che dopo il 4-1 subito contro la Francia deve ottenere almeno un risultato positivo per continuare a sperare nel passaggio del turno. I 'Socceroos' si affidano a Duke come centravanti e al terzino del Brescia Karacic in difesa, contro una Tunisia reduce dalla buona prova con pareggio contro la Danimarca: per gli africani in campo il difensore della Salernitana Bronn, in attacco gioca Jebali

