Croazia-Belgio, le probabili formazioni: Livaja confermato punta centrale

Dalic orientato a schierare la squadra che ha travolto il Canada con Livaja prima punta e Kramaric a supporto. Nel Belgio ancora da valutare le condizioni del trio d'attacco con Lukaku, Hazard e De Bruyne non dati al meglio. Mertens, Batshuayi e Trossard pronti a subentrare. Si gioca alle 16 allo stadio Ahmad Bin Ali

Una tra Croazia e Belgio potrebbe non continuare la sua corsa nel Mondiale in Qatar. La Croazia ha un punto di vantaggio e due risultati su tre a disposizione e, soprattutto, arriva da una vittoria convincente sul Canda battuto 4-1. Il Belgio deve riscattare un Mondiale sin qui deludente, con soli tre punti in cascina e l'obbligo di vincere per qualificarsi agli ottavi di finale. Inoltre, Roberto Martinez, deve sciogliere i dubbi sulle condizioni di Lukaku, Hazard e De Bruyne non dati al meglio. Pronti a subentrare, Mertens, Batshuayi e Trossard. Si gioca alle 16 allo stadio Ahmad Bin Ali.

Croazia, Livaja confermato punta centrale Non si discosterà da quanto visto nel 4-1 rifilato al Canada la formazione di Dalic che vuole il passaggio agli ottavi di finale. La squadra sarà schierata secondo un 4-3-3 con Livakovic in porta, schermato da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa in difesa. Centrocampo con Kovacic e Modric ai lati di Brozovic e davanti Livaja unica punta con Perisic e Kramaric a sostegno. CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct. Dalic