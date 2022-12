La Croazia passa agli ottavi se...

Per qualificarsi agli ottavi di finale senza dover sperare in un risultato specifico del Marocco contro il Canada, alla Croazia basterebbe non perdere contro il Belgio: vincendo chiuderebbe il girone al primo posto, in caso di pareggio sarebbe ugualmente qualificata, ma per classificarsi al primo posto dovrebbero sperare che il Marocco non vinca contro il Canada