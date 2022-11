Iran-Stati Uniti, le probabili formazioni: Azmoun recuperato

Sospiro di sollievo per Queiroz con Azmoun che ha superato i problemi fisici e sarà in campo al fianco di Taremi. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Berhalter conferma Wright al centro dell'attacco con Pulisic e Weah ai lati. Si gioca martedì alle 20 allo stadio Al Thumama GUIDA AL MONDIALE - GIOCA A PREDICTOR Condividi

Gara delicatissima con ricorsi storici e valida per il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali. Iran e Stati Uniti si sfidano in un vero e proprio scontro diretto. La squadra di Queiroz, dall'alto dei suoi tre punti conquistati in due gare, con un successo sarebbe sicura del passaggio del turno. Gli Stati Uniti, terzi a quota due, hanno fondamentalmente un solo risultato a disposizione, la vittoria. L'Iran recupera Azmoun che farà coppia con Taremi, mentre Berhalter conferma al centro dell'attacco Wright con Pulisic e Weah ai lati. Si gioca martedì alle 20 allo stadio Al Thumama.

Iran, Queiroz recupera Azmoun Buona notizie per il Ct Queiroz con Azmoun che ha superato i problemi fisici legati all'ultima sfida e affiancherà Taremi nel 4-4-2 disegnato dall'Iran. Squalificato Jahanbakhsh. In porta c'è Seyed Hosseini, ma Beiranvand è tornato a disposizione. In difesa Pouraliganji forma la coppia centrale con Hosseini, mentre Rezaeian e Majid Hosseini saranno i terzini



IRAN (4-4-2), la probaile formazione: S. Hosseini; Rezaeian, Pouraliganji, M. Hosseini, Mohammadi; Gholizadeh, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Taremi, Azmoun. Ct. Queiroz