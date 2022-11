All'Argentina serve una vittoria per avere la certezza di accedere agli ottavi, mentre alla Polonia basta non perdere: si gioca con un occhio ad Arabia Saudita-Messico, l'altra partita del girone, dato che un pari potrebbe non bastare a Messi e compagni. Scaloni affida l'attacco a Julian Alvarez, preferito a Lautaro. Fernandez titolare a centrocampo, in difesa Molina e Romero. Nella Polonia Milik torna in panchina: dal 1', accanto a Lewandowski, c'è Swiderski. Calcio d'inizio alle 20.