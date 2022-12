Parte certamente con i favori del pronostico l'Inghilterra nella sfida degli ottavi di finale contro il Senegal. La nazionale di Southgate è tra quelle che potrebbero arrivare almeno fino alle semifinali. Nel raggruppamento, l'Inghilterra ha 'steccato' solo la gara contro gli Stati Uniti, pareggiata per 0-0, ma sia contro l'Iran che contro il Galles, ha dimostrato un potenziale offensivo non indifferente, impreziosito, ora, anche da Rashford e Foden, uomini aggiunti per Southgate. Quasi eroica la qualificazione del Senegal capace di battere l'Ecuador nello scontro diretto per il secondo posto. Con la solidità di Koulibaly e la freschezza di Dia, la nazionale di Cissé tenta il colpaccio. Si gioca alle 20 allo stadio Al Bayt.