Come riporta L'Equipe, Mbappé non ha preso parte all'allenamento della squadra a Doha: da ricordare come il capocannoniere del Mondiale avesse accusato un fastidio alla caviglia ad inizio torneo. Kylian andrà monitorato verso l'Inghilterra, priva di Raheem Sterling tornato a Londra per stare vicino alla famiglia dopo un'irruzione in casa da parte di uomini armati. Ecco la situazione infortunati e squalificati al Mondiale.